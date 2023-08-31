Генерал-майор назвал невидимое для США российское оружие Герой России Липовой: США не знают, где дежурят подлодки ВМФ РФ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что «невидимым» для США оружием РФ являются подлодки, так как в Пентагоне не знают, где дежурят субмарины ВМФ РФ. По его словам, США рискуют получить удар откуда угодно.

Вероятное превосходство США на море множится на ноль нашими подлодками-убийцами авианосцев. Для США они невидимы, США не знают, где дежурят наши субмарины, способные нанести удар по флоту США откуда угодно. Кроме того, США не знают, где расположены наши передвижные ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также подводные аппараты «Посейдон», — отметил Липовой.

По его словам, президент США Джо Байден может начать полномасштабную войну с РФ, чтобы оправдаться перед избирателями за потраченные на Украину деньги. По его словам, Белый дом уже ведет противостояние с РФ, но посредством конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если власти США поймут, что Киев проигрывает, то, скорее всего, втянут в конфликт союзников по НАТО, «а когда и это не сработает, то Вашингтону придется открыто вступить в войну с Москвой».

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Таким образом администрация президента США Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он.

По его словам, эта война станет, скорее, политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.