Герой России назвал причину, по которой Байден может начать войну с РФ Герой России Липовой: Байден может начать войну с РФ ради сохранения власти

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что президент США Джо Байден может начать полномасштабную войну с РФ, чтобы оправдаться перед избирателями за потраченные на Украину деньги. По его словам, Белый дом уже ведет противостояние с РФ, но посредством конфликта на Украине.

Вероятность войны между США и Россией сохраняется с 1945-го. Если у власти в США останется Байден, высока вероятность, что она начнется. Байдену нужно оправдаться любыми способами перед избирателями за потраченные на Украину деньги. США уже ведут противостояние с Россией, но пока что руками Киева. Судьба Украины никого не интересует, — считает Липовой.

Он подчеркнул, что если власти США поймут, что Киев проигрывает, то, скорее всего, втянут в конфликт союзников по НАТО, «а когда и это не сработает, то Вашингтону придется открыто вступить в войну с Москвой».

И здесь возможны только два варианта: обычными вооружениями и обмен ядерными ударами. Последний станет приговором для мировой цивилизации, победителей не будет, — подытожил Липовой.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Таким образом администрация президента США Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он.

По его словам, эта война станет, скорее, политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.