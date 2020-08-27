Генерал ФСБ оценил задержание подозреваемого в госизмене военного РВСН

https://static.news.ru/photo/281d071c-e84f-11ea-9055-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ

Генерал ФСБ Александр Михайлов прокомментировал задержание военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал Украине секретные сведения.

По словам генерала, за последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция будет продолжаться.

Надо очень внимательно ситуацию отслеживать. Украина нас объявила страной-агрессором, как следствие, она нас рассматривает в качестве основного противника и начинает очень активно работать, — отметил он.

Михайлов считает, что задержанный в Барнауле военный мог попасть в поле зрение разведки Украины в тот период, когда «наши страны были вместе». Например, у него могут жить там родственники, или он может симпатизировать процессам, которые там происходят.

Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идёт на сотрудничество, — цитирует генерала «МК».

Как писал NEWS.ru, 27 августа ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он передавал сведения, содержащие гостайну, украинскому Минобороны. Отмечается, что фигуранта уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать по статье «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.