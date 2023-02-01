Гематолог рассказала, как экстренно оказать помощь задыхающемуся ребенку Гематолог Андреева: спасти задыхающегося ребёнка поможет удар по спине между лопаток

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Если ребенок задыхается, ему можно нанести несколько достаточно сильных ударов между лопаток, заявила NEWS.ru врач-гематолог Наталья Андреева. При этом ребёнка необходимо отодвинуть от выступающих поверхностей и наклонить его лицом вниз.

Далее необходимо нанести несколько достаточно сильных удара между лопаток. Если же это не помогло, и если вам позволяет сноровка и знание анатомии, вы можете попробовать надавить вторым и третьим пальцем руки на гортань, чтобы сократилась диафрагма и все содержимое вышло наружу, — заявила Андреева.

Врач пояснила, что последний прием необходим только в случае, если есть понимание, что времени ждать врача или скорую уже нет.

Ранее врач-невролог Виктория Квилинская рассказала, что если человек получил сотрясение мозга и потерял сознание, его необходимо положить на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Она добавила, что если пострадавший остался в сознании, его нужно оставить лежать на спине с приподнятой головой. Специалист подчеркнула, что при сотрясении мозга в любом случае необходимо вызывать скорую помощь.