ГД приняла проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

https://static.news.ru/photo/792b77fe-13b7-11eb-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ и органов внешней разведки иметь вид на жительство иностранного государства.

Документ разработан с целью развития поправок в Конституцию РФ. В настоящее время законы о ФСБ и внешней разведки содержат лишь запрет на гражданство другой страны.

Помимо сотрудников ФСБ и разведки, в законопроекте также упоминаются военнослужащие и федеральные чиновники. Запрет иметь указанным в документе лицам вид на жительство другой страны не будет распространяться на случаи, когда это необходимо для решения задач, связанных с оперативно-служебной и разведывательной деятельностью, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в законодательство о прокуратуре. Согласно им, генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов и приравненные к ним прокуроры будут назначаться и освобождаться от должности главой государства после консультаций с Совфедом.