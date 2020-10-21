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ГД приняла проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

19:03, 21 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ и органов внешней разведки иметь вид на жительство иностранного государства.

Документ разработан с целью развития поправок в Конституцию РФ. В настоящее время законы о ФСБ и внешней разведки содержат лишь запрет на гражданство другой страны.

Помимо сотрудников ФСБ и разведки, в законопроекте также упоминаются военнослужащие и федеральные чиновники. Запрет иметь указанным в документе лицам вид на жительство другой страны не будет распространяться на случаи, когда это необходимо для решения задач, связанных с оперативно-служебной и разведывательной деятельностью, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в законодательство о прокуратуре. Согласно им, генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов и приравненные к ним прокуроры будут назначаться и освобождаться от должности главой государства после консультаций с Совфедом.

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