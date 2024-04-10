Гастроэнтеролог назвала неожиданную альтернативу шоколаду Врач Бережная: получить серотонин можно из индейки на пару

Одной из альтернатив шоколаду для восполнения серотонина является индейка, приготовленная на пару, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что не стоит пытаться заменить сладость продуктами на основе сои или цикория. Они являются суррогатом и не несут пользы. Лучше съесть 10 г обычного шоколада.

Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 г, — пояснила врач.

Еще одной альтернативой сладости может стать варенье, приготовленное в домашних условиях. По словам специалиста, назвать шоколад однозначно вредным или полезным нельзя: он содержит большое количество антиоксидантов, но при этом является жирным и калорийным продуктом. Такая пища привлекательна на генетическом уровне. Как отметила Бережная, это связано с историческими моментами, когда человечество жило в состоянии дефицита еды.

Технолог Инга Беляева ранее рассказала, что натуральный шоколад препятствует старению кожи, если употреблять его в небольших количествах. По ее словам, эта сладость содержит в себе железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу.