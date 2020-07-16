Фургал рассказал, что читает в СИЗО

https://static.news.ru/photo/22e4cb32-c79c-11ea-91eb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал о содержании в СИЗО губернатора Хабаровского каря Сергея Фургала. Политик рассказал правозащитникам, что стал много читать.

Он уже прочитал «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и сейчас изучает фантастический роман Глена Кука, передаёт «Интерфакс».

Никогда не думал, что будет столько свободного времени, — поделился руководитель региона.

Член ОНК отметил, что мужчина находится в бодром настроении и у него до сих пор нет сокамерников.

По условиям содержания Сергей Иванович сказал: «Внешне всё благопристойно: условия нормальные, холодильник, радио и телевизор есть, питание однообразное — есть можно». По его словам, отношение сотрудников уважительное, какого-либо давления в СИЗО не оказывается, — добавил Мельников.

Кроме того, политик, который жаловался на аллергию на кистях рук, сейчас получает медицинскую помощь. Он уже получил первую передачу и ждёт вторую. Однако у него всё ещё не работает телевизор, хотя он получил антенну.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.