ФССП открыла производство о взыскании с Улюкаева 1,7 тысячи рублей

https://static.news.ru/photo/0f53dcb6-eaba-11ea-83a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) открыло производство в отношении экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева из-за непогашенной задолженности в 1760 рублей 4 копейки.

Долг у бывшего министра образовался после решения мирового суда района Раменки. Суть дела не раскрывается, сообщает ТАСС.

В 2017 году Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Виновным себя экс-министр не признал и считает, что стал жертвой провокации.

Ранее NEWS.ru писал, что Улюкаев пишет в колонии стихи. Одно из них он посвятил празднованию Нового года в тюрьме.