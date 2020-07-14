ФСИН вновь разрешила передачу посылок заключённым

https://static.news.ru/photo/7026d62c-c67c-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ возобновила приём посылок и передач заключенным. Обязательным условием для этого станет их бактерицидная обработка, а также соблюдение временного интервала между посетителями не менее 30 минут.

Как рассказали ТАСС в пресс-бюро ФСИН, порядок очереди для передачи посылок будет определяться предварительной электронной записью.

С 23 июня в учреждениях УФСИН началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В качестве профилактических мер помещения приёма оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), а приём посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты.

Также в помещениях приема передач установлены дозаторы с кожными антисептиками, растворами дезинфицирующих средств, не менее двух раз в день проводится уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кроме того, в учреждениях УИС, где нет карантина и не введён режим особых условий, возобновлены краткосрочные свидания заключенных с родственниками и иными лицами. Они проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты.

Также подозреваемые, обвиняемые и осужденные перед выездом за пределы учреждений проходят медицинский осмотр и термометрию, а транспорт при возвращении проходит санитарную обработку дезинфицирующими средствами.

Ранее заместитель директора ФСИН Александр Хабаров сообщил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции заболевание выявлено у 766 отбывающих наказание и у 2132 работников ведомства. Он отметил, что больше всего случаев коронавируса среди заключённых зафиксировано в Центральном округе. Там заразились 233 человека. За ним следует Уральский округ — 111 заражённых среди сидящих в тюрьмах, писал NEWS.ru.