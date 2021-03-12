ФСИН договорился об использовании заключённых в очистке Арктики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что ведомство заключило договорённость с властями Красноярского края и администрацией Норильска об использовании труда заключённых для очистки арктических территорий от загрязнения.

В ходе итоговой коллегии ФСИН Калашников призвал глав территориальных органов ведомства на близких к Арктике территориях «продолжить работу по данному направлению», передаёт «Интерфакс».

Начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова в декабре 2020 года сообщала, что власти Норильска выделили здание для создания исправительного центра на 56 человек. Она отметила, что ведомство рассматривает возможность отправки заключённых на работы по ликвидации ущерба окружающей среде в другие северные регионы. Коробкова упомянула Архангельскую область, где нужно рекультивировать 15 незаконных свалок.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН, писал NEWS.ru.