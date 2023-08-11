«Фронтальные дожди и похолодание»: синоптик рассказал о погоде в выходные Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидаются дожди и похолодание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12 августа в Москве и Московской области ожидаются фронтальные дожди, они могут быть как умеренные, так и сильные местами, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, уже в воскресенье, 13 августа, основная зона осадков отойдет от столицы, температура при этом в выходные составит 22–25 градусов тепла.

В субботу поднимающийся с юга циклон принесет с собой фронтальные дожди и похолодание. Осадки могут быть как умеренные, так и местами сильные. Они пройдут практически на всей территории Москвы и Московской области. Температура при этом составит 22–24 градуса тепла. В воскресенье основная зона осадков отойдет от столицы, будут возможны кратковременные дожди.Температура сохранится в пределах 23–25 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что такая погода не сигнал к наступлению холодов, и уже на следующей неделе тепло вернется в столицу.

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что увидеть звездопад Персеиды в России можно будет за городом в регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Он уточнил, что больше всего повезет жителям уральских городов — Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Уфы. Метеорный поток лучше всего будет виден с 12 на 13 августа около полуночи и часа ночи.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина назвала регионы России, в которых скоро ожидаются тропические ливни. По ее словам, кратковременные дожди с большим количеством осадков пройдут в Карелии, Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях.