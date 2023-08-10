Стало известно, в каких регионах можно будет увидеть звездопад Персеиды Синоптик Ганьшин: звездопад Персеиды будет виден в регионах при ясной погоде

Фото: NASA/Bill Ingalls/Global Look Press

Увидеть звездопад Персеиды в России можно будет за городом в регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, рассказал синоптик Александр Ганьшин. В беседе с aif.ru он уточнил, что больше всего повезет жителям уральских городов — Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Уфы. Метеорный поток лучше всего будет виден с 12 на 13 августа около полуночи и часа ночи.

Метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. При этом лучше всего для наблюдения такого красивого и необычного явления, как звездный дождь, выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу, — пояснил синоптик.

По словам Ганьшина, ясная и теплая погода ожидается в Самаре и Казане. У москвичей и жителей Санкт-Петербурга тоже может быть возможность увидеть звездопад — 13 августа, по прогнозам синоптиков, в этих городах будет облачно с прояснениями.

Звездопад Персеиды является одним из самых ярких небесных явлений. Пик его активности ожидается с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Небесное явление можно увидеть невооруженным глазом — метеоры с Земли будут напоминать яркие полосы. В пик метеорного потока ожидается до 100 падающих звезд в час.

Ученые с помощью телескопа Webb ранее обнаружили таинственный объект, стреляющий звездной пылью. Они зафиксировали красно-розовые всполохи, которые простираются на десятки световых лет, очень далеко от Земли. Как считают ученые, они стали свидетелями процесса рождения звезды.