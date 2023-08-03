Телескоп Webb обнаружил таинственный объект, стреляющий звездной пылью Ученые при помощи телескопа Webb зафиксировали рождение звезд

Фото: webbtelescope.org

Ученые с помощью телескопа Webb обнаружили таинственный объект, стреляющий звездной пылью. Они зафиксировали красно-розовые всполохи, которые простираются на десятки световых лет, очень далеко от Земли. Как считают ученые, они стали свидетелями процесса рождения звезды, который происходит уже долгие тысячелетия подряд, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, на опубликованном снимке в центре находится звезда, из которой исходит шесть красных прямых лучей. На самом деле там целых два объекта — это будет двойная система. Для Вселенной это не редкое явление. Многие звезды появляются вдвоем или втроем. До сих пор есть предположение, что Солнце когда-то также имело близнеца.

Звезды в созвездии Паруса фонтанируют, поглощая вещество своего облака. То, что они не могут вобрать, вырывается из их полюсов потоками — именно это и увидели ученые. Вероятнее всего, полюса будущих звезд смотрят в одном направлении. Пока сказать точно, какими будут эти звезды, не получится. Но они могут оказаться очень массивны, если процесс их образования продлится миллионы лет.

Ученые из Европы, Северной Америки, Китая, Индии и Австралии ранее пришли к выводу, что черная дыра, находящаяся в центре галактики Млечный Путь, столкнется с черной дырой галактики Андромеда. Это произойдет примерно через 4,5 млн лет.