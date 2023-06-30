Стало известно, как и когда исчезнет наша галактика Ученые узнали о слиянии Млечного Пути и Андромеды через 4,5 млн лет

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Черная дыра, находящаяся в центре галактики Млечный Путь, столкнется с черной дырой галактики Андромеда. Это произойдет примерно через 4,5 млн лет. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование пяти групп ученых из Европы, Северной Америки, Китая, Индии и Австралии. Прийти к подобному выводу специалистам позволили гравитационные волны, возникающие при слиянии дыр.

Краткие гравитационные колебания, возникающие при слиянии малых черных дыр, были обнаружены учеными еще в 2015 году. Однако теперь им удалось обнаружить долгие волны, которые получаются в результате слияния сверхкрупных черных дыр, имеющихся у каждой галактики.

При этом известно, что все эти дыры имеют свойство сливаться. Подобная участь ждет черную дыру Стрелец А, находящуюся в центре Млечного Пути, и черную дыру в центре галактики Андромеда. По прогнозам профессора университета Колорадо Джозефа Саймона, это событие произойдет примерно через 4,5 млн лет.

Стрелец А находится на расстоянии порядка 27 тысяч световых лет от Земли, ее диаметр в 17 раз больше диаметра Солнца и в четыре млн раз массивнее.

Ранее NASA удалось запечатлеть один из этапов образования новой черной дыры, когда звезда «сбрасывает» термоядерное топливо мантии. При помощи инфракрасного телескопа James Webb ученые увидели сферическое облако пыли, в центре которого находится яркая сердцевина.