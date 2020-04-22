Фото раввина с кастрюлей на голове Соловьёв назвал неудачной шуткой

https://static.news.ru/photo/bb58095a-8495-11ea-bcca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Изоляция /Facebook

В Екатеринбурге разгорелся скандал после публикации 21 апреля снимка местной художницы Оксаны Павловой.

Фотография пародирует картину «Раввин в кипе», на которой изображён мужчина с кастрюлей на голове. По словам фотографа, она просто хотела принять участие во флешмобе «Изоляция». О том, что 21 апреля День памяти жертв холокоста, она не знала.

Своё мнение о произошедшем высказал и телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, несчастная женщина пыталась пошутить, но невольно оказалась не на своей территории.

Поэтому пусть и дальше прибывает в неведении. Не дай бог начнется её травля, этой гражданке сломают жизнь. Если сама поймет, что натворила — хорошо, не поймёт — ну что поделать, — сказал он «КП-Урал».

Он также отметил, что она сама должна решить извиняться ей за этот снимок или нет. Это решение должно быть её выбором, а не давлением общественности, считает телеведущий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом Уткин назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.