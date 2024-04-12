ФНС ликвидирует последний бизнес актрисы Дапкунайте в России SHOT: ФНС начала ликвидацию последнего бизнеса Дапкунайте в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФНС начала процесс ликвидации ООО «Скиллз Акэдеми», 50% компании принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, компания в последние годы не отчитывалась о работе.

В SHOT отметили, что компанией в равных долях владеют Дапкунайте и ее бывший супруг Дмитрий Ямпольский. «Скиллз Акэдеми» готовила детей к школе, обучала скорочтению и английскому языку. При этом компания не отправляла отчеты в налоговую службу с 2020 года.

Актриса уехала в Бельгию после начала российской спецоперации на Украине. В России Дапкунайте жила в особняке в комплексе «Резиденция Бенилюкс», который расположен на Новорижском шоссе.

Ранее SHOT сообщал, что Дапкунайте обманула покупателей своей трехкомнатной квартиры в центре Москвы. По данным издания, женщина взяла деньги за недвижимость и не снялась с регистрационного учета, из-за чего новые владельцы квартиры пять месяцев не могли прописаться там. Точная сумма выручки за квартиру не называется, но, по информации канала, трехкомнатная квартира оценивалась примерно в 100 млн рублей. В Росреестре объект не был перерегистрирован на нового собственника, а сама Дапкунайте перестала выходить на связь.