ФНПР предложила установить надбавку к зарплатам медработников

https://static.news.ru/photo/7b2657a0-74dd-11ea-bae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству РФ с предложением установить надбавку к зарплатам всех работников здравоохранения. Об этом заявил председатель организации Михаил Шмаков.

Отмечается, что предложенная надбавка может составить 50% к зарплате и должна действовать всё время борьбы с распространением коронавируса.

Установить для всех работников здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате, — цитирует предложение Шмакова «Интерфакс».

Кроме того, ФНПР предлагает установить контроль за работодателями, которые пытаются провести массовые сокращения персонала. Шмаков считает, что этим предприятиям нужно отказать в финансовой поддержке сот стороны государства.

Как писал NEWS.ru, период карантина во время коронавируса считается простоем и работник в этот период должен получить не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).