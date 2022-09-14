Фитнес-модель развеяла популярный миф о женщинах «в качалке» Фитнес-модель Бондаренко успокоила россиянок, которые бояться превратиться в Шварценеггера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина не превратиться в «мужика-бодибилдера», если начнет заниматься «в качалке», даже после 10 лет тренировок пять раз в неделю, рассказала NEWS.ru фитнес-модель Дарья Бондаренко. Она подчеркнула, что Арнольдом Шварценеггером не получится стать и употребляя анаболические стероиды — «это миф».

В зале часто слышала — качаешься — будешь как мужик-бодибилдер. Увы, возможно я расстрою кого то, но, даже 10 лет тренировок пять раз в неделю и употребление анаболических стероидов не превратит вас в Шварценеггера. Но приобретете подтянутое тело с красивыми очертаниями, с прессом и круглыми ягодицами. Вряд ли такое может не нравиться, — отметила Бондаренко.

Эксперт напомнила, что занятия в спортзале помогают сформировать красивую осанку, если «обязательно учитывать правильную технику выполнения упражнений».

Ранее руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной заявил: чтобы сформировать привычку заниматься спортом, человек должен получать удовольствие от фитнеса. При этом вовсе не обязательно обозначать себе какие-то конкретные цели. Он напомнил, что во время тренировок люди получают и моральную, и физическую разгрузку. Согласно Помазному, это поможет справиться с тревогой и стрессом.