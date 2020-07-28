Пенсионеров меньше – денег больше: финансист объяснил индексацию пенсий

https://static.news.ru/photo/e7c1122e-d0db-11ea-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявив об индексации пенсий до 2024 года, государство фактически взяло обязательство повышать выплаты выше реальной инфляции, несмотря на финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. На это указал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он отметил, что заявленная мера является центральной в социальной программе Кремля, поэтому индексация пенсий стала одним из пунктов поправок в Конституцию. До этого, ещё в 2018 году, президент Владимир Путин задал тренд опережающего повышения пенсий на дистанции до 2024 года. Таким образом, Минтруд, объявивший о таких планах, не сказал ничего нового, а лишь отчитался о выполнении поставленных задач, объяснил финансист.

Повышенную индексацию пенсий ввели как одну из компенсаций повышения пенсионного возраста, поэтому данная пенсия возникла в связи с обещанием российского президента повышать выплаты на 1000 рублей ежегодно, — цитирует Сафонова «Экономика сегодня».

Он также напомнил, что расходы были сокращены за счёт повышения возраста выхода на пенсию. Высвободившиеся деньги и обеспечивают повышение выплат.

Поскольку в России пенсии невысокие, это не станет проблемой, уверен эксперт. Однако, если бы выплаты составляли по 20-30 тысяч рублей, федеральный бюджет не потянул бы индексации, подчеркнул он.

Тем не менее, в текущих условиях он справляется, считает Сафонов. Дефицит Пенсионного фонда компенсируется из федерального бюджета. Однако возникает вопрос, насколько существенной будет пенсионная нагрузка для государственных финансов и ожидаются ли проблемы с реализацией поставленной задачи.

По мнению финансиста, до 2024 года в пенсионной системе ничего существенно не изменится, как минимум — по политическим причинам. Он объяснил это тем, что «плановые сроки идут в ногу со сроками президентской каденции».

Сафонов подчеркнул, что в России — 45 млн пенсионеров, это больше четверти населения, поэтому государству необходимо заботиться об этих людях. Даже безотносительно принятых обязательств это особенно важно в нынешней экономической ситуации.

До 2024 года Россия будет жить по текущим планам, а к новым президентским выборам наверняка будет разработана дальнейшая модель развития пенсионной системы, которая учтёт риски, выявленные «коронакризисом», высказал мнение эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минтруде объяснили, как будут меняться пенсии россиян. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, что обеспечивает их рост до 2024 года. После этого срока пенсии станут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, сообщили в ведомстве.