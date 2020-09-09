Фигуранты дела о торговле детьми заключили сделку со следствием

https://static.news.ru/photo/e079e22c-f25d-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Фигуранты уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев заключили сделку со следствием, сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов.

По его словам, Чернышова 6 августа и Емашев 21 августа подали ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следователю Л. В. Смирновой. Та, в свою очередь, вынесла постановления, которые были утверждены и. о. руководителя ГСУ СК РФ Д. В. Колесниковым и переданы заместителю генпрокурора.

В постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, — рассказал адвокат.

Он уточнил, что фигуранты окажут содействие в изобличении соучастников, расскажут об их роли, способах конспирации, о лицах, получивших в своё распоряжение несовершеннолетних детей, а также других обстоятельствах, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Трунов заявил, что по судебному делопроизводству о продаже младенцев, рождённых от суррогатных матерей, под арест отправили нескольких медицинских работников, юриста, переводчика и даже доставщика еды для рожениц.

Согласно данным следствия, в Москве с 2014-го по 2020 год начальство и сотрудники двух коммерческих организаций, привлекая к процессу также работников частных медицинских организаций, предоставляли за деньги услуги суррогатных матерей.

Следователи при этом считают, что они нарушали российские законы в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.