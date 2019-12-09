https://static.news.ru/photo/67073680-1a93-11ea-86d2-fa163e074e61_660.jpg Павел Марущак Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак оценил моральный ущерб от нахождения в «пыточных автозаках» на протяжении 1600 часов в 15 млн рублей. Мужчина подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру с целью добиться компенсации.

Защита Марущака озвучила в суде указанную сумму. Однако адвокаты фигуранта «дела Гайзера» требуют выплаты только 2,25 млн рублей. Ранее представители Марущака подали иск в Европейский суд по правам человека. Юристы обещают отозвать заявление, если российская инстанция согласится с требованиями о выплатах, передают «Ведомости».

Как сообщал NEWS.ru, Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции.

Инстанция назначила бывшему чиновнику наказание в виде 11 лет колонии и штраф в размере 160 млн рублей.

По версии следствия, в период с конца 2005 года по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признал.