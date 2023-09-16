«Феноменальный актер, светлый человек»: звезда «Солдат» о смерти Гришечкина Актер Ошурков: Гришечкин был феноменальным артистом и светлым человеком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Гришечкин

Скончавшийся заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин запомнился феноменальным актером и светлым человеком, рассказал NEWS.ru его коллега по цеху, звезда сериала «Солдаты» Алексей Ошурков. Он подчеркнул, что Гришечкин всегда старался поддержать людей, «взывавших о помощи».

Слава был феноменальным, прекраснейшим актером, очень светлым человеком. В его компании, где бы он ни оказался, на съемках или в обществе, все начинали смеяться и улыбаться. Главное — Слава помогал ближним, не проходил мимо взывавшего о помощи, — подчеркнул Ошурков.

Собеседник также призвал помянуть Гришечкина «кто как может: свечой в храме или добрыми делами».

Гришечкин умер на 62-м году жизни. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях Вячеславу Германовичу стало совсем плохо.

Артист всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Как пишут журналисты, артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию и считал, что виноват в смерти избранницы. Гришечкин пил, Анна как могла боролась с пагубным пристрастием мужа.

Фото актера на площадке и в быту собрал NEWS.ru.