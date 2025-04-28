ФАС сделала предупреждение о ценах на мясо перед майскими праздниками ФАС призвала не повышать цены на мясо перед праздниками

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Федеральная антимонопольная служба напомнила ретейлерам о недопустимости необоснованно повышать стоимость свинины, курицы, говядины и баранины в преддверии майских праздников. Речь в том числе идет и о других товарах, которые пользуются особым спросом у россиян в этот период.

Служба предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства, — сказали в пресс-службе ведомства.

Там пообещали принять меры в отношении тех, кто нарушает закон. Кроме того, ведомство рекомендовало информировать покупателей, если отпускные цены будут снижены.

В понедельник, 28 апреля, в России началась укороченная рабочая неделя. Она продлится по 30 апреля Сокращенный график связан с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая. Пятница, 2 мая, объявлена нерабочим днем из-за переноса выходного с января. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 4 мая. Следующие длинные выходные ожидаются с 8 по 11 мая.

Тем временем врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова посоветовала россиянам положить в дорожную аптечку на майские праздники ферменты, которые помогут справиться с симптомами дискомфорта при неправильном питании. По ее словам, такие лекарственные препараты особенно важны во время застолий на природе.