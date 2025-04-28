Трехдневная рабочая неделя из-за майских праздников началась в России

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В России на этой неделе начнется укороченная рабочая неделя, которая продлится с 28 по 30 апреля, напомнила РИА Новости эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова. Сокращенный график связан с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая, который выпадает на четверг.

Также отмечается, что рабочий день 30 апреля будет короче на час, что предусмотрено трудовым законодательством перед праздниками. Пятница, 2 мая, объявлена нерабочим днем из-за переноса выходного с января. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 4 мая.

Ранее сообщалось, что россиянам следует положить в дорожную аптечку на майские праздники ферменты, которые помогут справиться с симптомами дискомфорта при неправильном питании. Такие лекарственные препараты особенно важны во время застолий на природе, когда риск переедания или употребления непривычной пищи возрастает, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова.

Также стало известно, что в преддверии майских праздников семьи с детьми получат выплаты досрочно. Речь идет о выплатах по беременности, пособиях на детей до 17 лет, пособиях для неработающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет и пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.