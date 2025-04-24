Россияне в мае смогут получить пособия на детей досрочно Депутат ГД Чаплин: российские семьи с детьми получат выплаты за май досрочно

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В преддверии майских праздников семьи с детьми получат выплаты досрочно, сообщил ТАСС член думского комитета по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Никита Чаплин. Речь идет о выплатах по беременности, пособиях на детей до 17 лет, пособиях для неработающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет и пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Выплаты через банк переведут до 30 апреля. Тем, кто получает их по почте, выплаты доставят до 25 мая, по графику, в соответствии с режимом работы отделений. Чаплин подчеркнул, что особое внимание правительство уделяет поддержке семей с детьми. Он назвал досрочную выплату пособий еще одним шагом в этом направлении.

Семьи, получающие ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет, получат средства в обычном режиме — 5 мая, — уточнил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что размеры социальных выплат, которые предназначены для поддержки работающих россиян в периоды временной нетрудоспособности и материнства, в 2025 году значительно выросли. По его словам, речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам и пособиях по уходу за ребенком до полутора лет.