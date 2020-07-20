ФАС может отменить предельную плату за техосмотр ТС

https://static.news.ru/photo/08e59ffe-cab7-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил об изучении ведомством возможности отмены предельной платы за техосмотр транспортных средств.
Мы изучаем возможность отказа от предельного размера платы за технический осмотр в пользу «рыночного механизма», который должен способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса, — цитирует Цариковского ТАСС.
Помимо этого, в отношении регионов с малым числом хозяйствующих субъектов будет осуществляться контроль за исполнением антимонопольных правил. В частности, речь идёт о завышении цен.
По данным ведомства, на 1 января 2020 года в России насчитывается 4700 операторов с 5 тысячами пунктов ТО. На данный момент ФАС проводит более детальный анализ рынка, а также пересматривает методику расчёта размера платы.
NEWS.ru передавал ранее, что в марте 2020 года в России изменились условия проведения техосмотра. Соответствующий проект постановления правительства одобрили в Белом доме.