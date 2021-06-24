Фальков обсудит с ректорами допуск непривитых студентов к занятиям

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В России за минувшие сутки выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране заболели 5 388 695 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа скончались 568 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 131 463. Из больниц по выздоровлении выписаны 13 505 человек. Всего с начала...