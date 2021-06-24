Фальков обсудит с ректорами допуск непривитых студентов к занятиям

Каких-либо решений о недопуске к очным занятиям в следующем учебном году студентов, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не принято. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Никаких решений на этот счёт не принято. Есть только лишь сформулированное предложение. На следующей неделе мы будем обстоятельно это обсуждать на площадке Российского союза ректоров, — заявил Фальков на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru.
Чиновник добавил, что в предоставлении студентам качественного образования заинтересованы «и ректоры, и министерство».
Ранее появилась информация, что с 1 июля студентам Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) в Екатеринбурге, не имеющим прививки от коронавируса или противопоказаний к прохождению вакцинации, проживание в общежитиях будет запрещено. В интервью NEWS.ru проректор вуза Антон Осовских прокомментировал эту ситуацию, не исключив, что если Минобрнауки примет соответствующее решение, таких учеников переведут на дистанционный формат.