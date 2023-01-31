Европеист объяснил, почему Эрдоган заявил о некомпетентности Макрона Европеист Федоров: Эрдоган назвал Макрона незаслуживающим поста главы Франции из-за предвыборной кампании

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал французского коллегу Эммануэля Макрона незаслуживающим своей должности, так как недавно начал свою предвыборную кампанию, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров. Эксперт подчеркнул, что таким образом Эрдоган пытается показать особую позицию Анкары и суверенитет своей страны.

Собеседник добавил, что громкое заявление также может быть связано с публиковавшимися во французских СМИ карикатурами на мусульман, практически военным союзом Парижа и Афин, где последние активно получают от Пятой республики оружие.

Франция поддерживает Грецию в ее конфликте с Турцией, Афины заключили с Парижем практически военный союз и получают от Франции вооружение. Год назад в Средиземном море чуть не дошло дело до столкновения турецкого и французского кораблей. Плюс могли сказаться отношения Франции с Арменией. Поэтому Эрдоган дает такие характеристики Макрону. Но на Макрона это никак не повлияет, и вряд ли он лично ответит Эрдогану, — отметил Федоров.

Эксперт считает, что вместо Макрона на слова Эрдогана могут ответить его пресс-секретарь или официальные представители правительства Франции и МИД Пятой республики.

Вряд ли Макрон взбеленится и лично ответит Эрдогану. Может его пресс-секретарь выступит или официальные представители МИД Франции, правительства Франции, но не Макрон, это никак не пошатнет его политические позиции, — подытожил Федоров.

Накануне Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства. По его словам, у него состоялось много встреч с политиком на международном уровне, но лидер Франции «не был честен».

Ранее Макрон заявил, что нужно смотреть на историю страны прямо, а не пытаться извиниться за такие события, как колонизация африканских стран. Так он объяснил отказ попросить прощения у правительства и граждан Алжира за период, когда эта страна была колонией Франции. Отвергая просьбу Алжира, Макрон добавил, что его отказ может вызвать такое же сильное негодование, как и неискреннее извинение.