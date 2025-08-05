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05 августа 2025 в 06:12

Этот торт прокачает ваш организм — ультраполезный и невероятно вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть и при этом не нарушать режим. Этот белковый торт получается легким, но очень сытным — отлично подходит для обеда или перекуса. Без лишнего жира, с большим количеством белка и минимумом углеводов.

Ингредиенты:

  • яичные белки — 10 шт.;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • куриная грудка — 1 шт.;
  • нежирный творог — 200 г;
  • нежирный кефир — 1/4 стакана;
  • зелень — по вкусу;
  • листья салата — несколько штук;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте белки и желтки.
  2. На антипригарной сковороде пожарьте 3 тонких белковых блина.
  3. Отварите куриную грудку, нарежьте кубиками.
  4. Смешайте творог с зеленью и кефиром.
  5. Соберите торт: блин, творожная масса, курица, салат — и снова.
  6. Накройте последним блином.
  7. Поставьте в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
пироги
торты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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