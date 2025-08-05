Этот торт прокачает ваш организм — ультраполезный и невероятно вкусный

Отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть и при этом не нарушать режим. Этот белковый торт получается легким, но очень сытным — отлично подходит для обеда или перекуса. Без лишнего жира, с большим количеством белка и минимумом углеводов.
Ингредиенты:
- яичные белки — 10 шт.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- куриная грудка — 1 шт.;
- нежирный творог — 200 г;
- нежирный кефир — 1/4 стакана;
- зелень — по вкусу;
- листья салата — несколько штук;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте белки и желтки.
- На антипригарной сковороде пожарьте 3 тонких белковых блина.
- Отварите куриную грудку, нарежьте кубиками.
- Смешайте творог с зеленью и кефиром.
- Соберите торт: блин, творожная масса, курица, салат — и снова.
- Накройте последним блином.
- Поставьте в холодильник на 2–3 часа для пропитки.
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