Этот торт прокачает ваш организм — ультраполезный и невероятно вкусный

Отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть и при этом не нарушать режим. Этот белковый торт получается легким, но очень сытным — отлично подходит для обеда или перекуса. Без лишнего жира, с большим количеством белка и минимумом углеводов.

Ингредиенты:

яичные белки — 10 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

куриная грудка — 1 шт.;

нежирный творог — 200 г;

нежирный кефир — 1/4 стакана;

зелень — по вкусу;

листья салата — несколько штук;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте белки и желтки. На антипригарной сковороде пожарьте 3 тонких белковых блина. Отварите куриную грудку, нарежьте кубиками. Смешайте творог с зеленью и кефиром. Соберите торт: блин, творожная масса, курица, салат — и снова. Накройте последним блином. Поставьте в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

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