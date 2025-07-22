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22 июля 2025 в 07:32

Этот многолетник гарантирует роскошное цветение: огромные цветы до 50 см

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник гарантирует роскошное цветение с июня до заморозков. Он отличается огромными (до 50 см) цветами белого, желтого, розового или оранжевого оттенков и интенсивным вечерним ароматом, наполняющим весь сад.

Бругмансия — роскошное растение с огромными ароматными цветами-граммофонами, которое можно успешно выращивать на даче в кадках или открытом грунте в южных регионах. Для посадки выберите солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Летом бругмансия требует обильного полива. Размножается черенками (наиболее надежный способ) или семенами. Важно помнить, что все части растения ядовиты, поэтому работы проводят в перчатках. При правильном уходе бругмансия станет экзотическим украшением вашей дачи, создавая атмосферу тропического рая!

Ранее стало известно, как спасти петунии, если они резко перестали цвести.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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