Этот многолетник гарантирует роскошное цветение: огромные цветы до 50 см

Этот многолетник гарантирует роскошное цветение с июня до заморозков. Он отличается огромными (до 50 см) цветами белого, желтого, розового или оранжевого оттенков и интенсивным вечерним ароматом, наполняющим весь сад.

Бругмансия — роскошное растение с огромными ароматными цветами-граммофонами, которое можно успешно выращивать на даче в кадках или открытом грунте в южных регионах. Для посадки выберите солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Летом бругмансия требует обильного полива. Размножается черенками (наиболее надежный способ) или семенами. Важно помнить, что все части растения ядовиты, поэтому работы проводят в перчатках. При правильном уходе бругмансия станет экзотическим украшением вашей дачи, создавая атмосферу тропического рая!

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