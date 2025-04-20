Этот многолетник цветет шапками Мономаха все лето: красивый сад без хлопот

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Вырастить красивый сад без хлопот реально! Посадите многолетник, который цветет царскими бутонами, словно шапка Мономаха, все лето.

Приукрасить участок вам помогут пионы. Посадить их можно на раз-два, а при небольшом уходе эффект от цветения просто вау! Вот несколько рекомендаций:

Правильная посадка — выбирайте солнечное место без сквозняков. Пионы любят плодородную, рыхлую почву с нейтральной кислотностью.

Грамотный полив — обильно, но не часто (раз в 7–10 дней), чтобы корни не загнили. В жару можно увеличить полив.

Подкормка — весной азотные удобрения, перед цветением — калийно-фосфорные, а осенью — органика (компост или перегной).

Обрезка отцветших бутонов — это стимулирует растение тратить силы на новые цветы, а не на семена.

Омоложение куста — раз в 5–7 лет делите корневище и рассаживайте, иначе цветение ослабеет.

Следуйте этим правилам — и ваши пионы будут роскошными все лето!

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