«Это плевок»: Бородин возмутился номером в Кремле «живущего в ФРГ» Малинина Глава ФПБК Бородин возмутился выступлением Малинина на концерте в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Малинин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился выступлением певца Александра Малинина на концерте в Кремлевском дворце, посвященном 90-летию со дня рождения актера Василия Ланового. В беседе с NEWS.ru он заявил, что его выступление неуважительно по отношению к российскому обществу, так как артист «проживает в Германии» и ранее исполнял песню «Червона калина», которую Бородин считает «гимном Бандеры».

Глава ФПБК также выразил свое недовольство тем, что Малинин так и не обозначил свою позицию касательно специальной военной операции на Украине; несмотря на это, его пригласили на концерт в Кремле, который будет транслироваться по федеральным телеканалам. По мнению Бородина, определенные вопросы следует задать лицам, которые допускают участие подобных Малинину артистов в крупных мероприятиях.

Если бы Лановому предложили выступать с этим товарищем, он отказался бы. Малинин не имеет никакой позиции. Он проживает в Германии, его дети — в Соединенных Штатах. Это плевок нашему обществу, — заявил Бородин.

Депутат гордумы Саратова Роман Грибов ранее раскритиковал местных чиновников за выдачу разрешения на проведение концерта Александра Малинина. Парламентарий подчеркнул, что артист «поет гимны украинским националистам». Участник СВО из Саратова Олег Мысов же потребовал от Малинина персональных извинений за исполнение «Червоной калины».