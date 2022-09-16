«Это печально»: Раймонд Паулс о присвоении Галкину статуса иноагента Композитор Паулс назвал печальным событием присвоение Галкину статуса иноагента

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Раймонд Паулс

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с NEWS.ru назвал присвоение комику и шоумену Максиму Галкину статуса иноагента печальным событием. Вызывающим грусть он также назвал закрытие границ между странами и втягивание артистов в политику.

Вообще все эти закрытые границы и ограничения артистов — это печально. Даже не знаю, куда все это идет. Я сам сижу, никуда не выезжаю, но смотрю со стороны и ничего хорошего не вижу. Вообще ума не приложу, зачем втягивать в это артистов. А ожидать, конечно, вообще всего можно. С Максимом мы, кстати, недавно встретились, у нас по прежнему достаточно хорошие отношения, — сказал Паулс.

16 сентября Минюст РФ признал Максима Галкина иноагентом. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина, а сам Галкин, согласно формулировке министерства, «осуществляет политическую деятельность».

Галкин не раз выступал с критикой России. Юморист даже заговорил на латышском языке на одном из концертов в Латвии, опасаясь, что на него могут завести в России уголовное дело. О своём возвращении на родину артист не говорит, хотя и не собирается продавать особняк в подмосковной деревне Грязь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от супруги Галкина, певицы Аллы Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее муже он того же сказать не может и России «с ним явно не по пути». Представитель Кремля также отметил, что у Пугачевой и президента России Владимира Путина нормальные отношения, они знакомы и не раз встречались.