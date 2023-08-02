«Это не заготовка»: Винокур о пародии на Байдена в Кремле Винокур заявил, что заранее не готовил пародию на Байдена в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Владимир Винокур

Народный артист РСФСР Владимир Винокур, комментируя вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявил NEWS.ru, что очень рад награде в такое трудное время. Он также отметил, что пародия на президента США Джо Байдена не была подготовлена заранее.

Я очень рад, такая высокая награда вручена артисту в такое трудное время. Мне приятно, что Родина оценила мои заслуги. Теперь кавалер четырех степеней — орден «За заслуги перед Отечеством». Я не решил это [пародию на Байдена] заранее показывать. Это не заготовка, а так. Рад, что понравилось, — сказал Винокур.

Винокур во время вручения госнаград в Кремле показал пародию на Байдена, который падал с трапа самолета, путался в выходах со сцены и не понимал, с кем ему поздороваться. Он показал сценку, когда президент России Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В ходе церемонии награждения глава государства также вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину и еще семерым военнослужащим. Орденом Мужества были награждены старший лейтенант Инал Гериев, заместители командира батальона «Сибирь» Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин, а также полковник Дмитрий Макаров.