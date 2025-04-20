Эти продукты жарят только на сливочном масле: вы точно это не знали

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Вы точно не знали, что есть продукты, которые нужно жарить только на сливочном масле. Шеф-повара утверждают, что исключительно при таком методе приготовления они раскрывают свой истинный вкус.

Грибы

Вешенки и шампиньоны при обжарке на сливочном масле приобретают благородный ореховый привкус.

Сырные гренки

Только сливочное масло дает ту самую хрустящую корочку с кремовым послевкусием. Идеально для тостов и гренок.

Яичница-глазунья

Масло создает те самые «кружевные» края и нежный сливочный аромат.

Печень

Смягчает специфический привкус. Перед жаркой обваляйте в муке — получится хрустящая корочка.

Блины

Особенно тонкие «французские». Масло должно немного вспенится на сковороде, после этого можно вливать тесто.

Эти продукты со сливочным маслом приобретают совершенно иной вкус — богатый и глубокий.

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