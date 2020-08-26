Ещё 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/dbaae310-e82e-11ea-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве число выздоровевших после лечения COVID-19 за сутки увеличилось на 1435. Общее число пациентов, которых выписали из больниц, превысило 209 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1435 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 209 628, — цитирует её РИА Новости.

По словам Раковой, перед выпиской врачи проводят пациентам дополнительные обследования на коронавирус. Тех, у кого COVID-19 не выявлен, отправляют домой и дают все необходимые рекомендации. Кроме того, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для больных инфекцией. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на территории Москвы с точки зрения стабильности ситуация по коронавирусной инфекции нового типа хорошая. Однако проблема сама по себе остаётся.

Глава города отметил, что ситуацию с точки зрения стабильности можно оценить высоко, потому как уже раскрыта почти вся Москва. В столице, с одной стороны, не было отмечено какого-то серьёзного всплеска по заболеваемости. Но с другой стороны, подчеркнул Собянин, за сутки фиксируется примерно по 700 новых больных, около 300–400 пациентов госпитализируют, писал NEWS.ru.