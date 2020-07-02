Ещё 1 591 пациент вылечился от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/4308ad48-bcf7-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московские врачи вылечили ещё 1 591 пациента с коронавирусом, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По её словам, число излечившихся в столице продолжает расти. Общее количество выздоровевших достигло 154 839.

Всех пациентов, переболевших COVID-19, выписываю только после сдачи анализов. Также им дают рекомендации по дальнейшей реабилитации.

Кроме того, в Москве запущена программа, в рамках которой вылечившиеся от коронавируса могут сдать плазму крови. Полученное вещество медики используют при лечении других больных. Донором могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет при отсутствии противопоказаний. Записаться на сдачу крови или на работу волонтёром можно, позвонив по номеру +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00, передаёт «Москва 24».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России из-за подозрения на заражение коронавирусом под наблюдением медработников остаётся 284,1 тысячи человек. За сутки было проведено ещё 282 тысячи исследований на COVID-19. Таким образом, общее число тестов на вирус достигло более 20,4 млн.

Как писал NEWS.ru, количество заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 20 903 человека и достигло 625 544. Жертвами болезни за 24 часа стали 379 человек. Всего умерли 18 213 человек. В настоящее время больницах страны находятся 227 439 пациентов, выздоровели 379 892.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,7 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 741 841 человек (умерли 130 147, выздоровели 844 223), на втором Бразилия — 1 496 858 (умерли 61 884, выздоровели 852 816). Россия находится на третьем месте.

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.