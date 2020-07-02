В Индии за сутки выявили более 20 тысяч заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54ef122e-bcf0-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 20 903 человека и достигло 625 544.

По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, жертвами болезни за 24 часа стали 379 человек. Всего умерли 18 213 человек. В настоящее время больницах страны находятся 227 439 пациентов, выздоровели 379 892.

Суточный рост количества заболевших стал рекордным для Индии за всё время пандемии, предыдущий антирекорд был установлен 28 июля, когда врачи зафиксировали более 19,9 тысячи новых случаев COVID-19.

Как считают эксперты ведомства, увеличение числа выявленных инфицированных можно объяснить не только распространением заболевания, но и тем, что в стране с каждым днём делают всё больше анализов. За прошедшие сутки индийские медики провели 241 576 тестов.

Общее число протестированных на COVID-19 в стране скоро достигнет 10 млн. Это стало возможным благодаря устранению всех проблем правительством Индии, — отметили в Минздраве.

Там также уточнили, что сейчас тесты доступны в 1065 лабораториях страны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 1 июля количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США составило 50 655.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,7 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 741 841 человек (умерли 130 147, выздоровели 844 223), на втором Бразилия — 1 496 858 (умерли 61 884, выздоровели 852 816). Россия находится на третьем месте.

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.