Суд проверит законность первого иноагентского штрафа известной оперной диве Суд проверит законность иноагентского штрафа в 30 тысяч рублей певице Максаковой

Мосгорсуд проверит законность штрафа в 30 тысяч рублей, назначенного певице Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ноябре 2023 года за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дата судебного заседания не назначена.

Зарегистрирована жалоба по делу об административном правонарушении Максаковой-Игенбергс М.П, — говорится в картотеке.

Минюст признал оперную певицу иностранным агентом в мае 2023 года. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Максакова получила два иноагентских штрафа: первый на 30 тысяч рублей, второй — на 40 тысяч. Оба были назначены артистке в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что журналиста и блогера Богдана Бакалейко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.