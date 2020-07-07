ЕС посчитал незаконным арест семерых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

https://static.news.ru/photo/c39b43e6-c15a-11ea-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Арест в Крыму семерых граждан, в основном крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая в России террористическая организация), в Европе назван политически мотивированным.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Европейский союз считает их задержания политически мотивированными и поскольку они были осуществлены в соответствии с российским законодательством российскими «властями» на территории Украины, — говорится в сообщении ЕВС.

В Брюсселе подчеркнули, что эти власти в Крыму «незаконны» в соответствии с международным правом, и напомнили, что Европейский союз не признаёт соблюдение российского законодательства в Крыму и в городе Севастополе. Кроме того, в ЕВС ожидают немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев.

В документе также отмечается, что ЕС ожидает от России «прекращения давления на крымско-татарское сообщество».

«Хизб ут-Тахрир» запрещена в целом ряде стран. Деятельность террористов в РФ попала под запрет в 2003 году. Цель участников группировки состоит в свержении немусульманских правительств для достижения «Всемирного исламского халифата».

Как писал NEWS.ru, ФСБ в Крыму задержала шесть подозреваемых в терроризме человек.