Точная дата окончания распространения коронавируса в России никому не известна. Многое зависит от эффективности изоляции людей.
Об этом в интервью НСН
По его словам, в течение ближайших двух недель в стране выявят ещё не один случай заражения.
Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой. Вполне возможно ещё будут завозы инфекции, — отметил Малышев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета». Малышева отметила, что тесты на коронавирус в первую очередь делаются для тех, кто болеет пневмонией.
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