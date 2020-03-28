https://static.news.ru/photo/7e8061da-709f-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точная дата окончания распространения коронавируса в России никому не известна. Многое зависит от эффективности изоляции людей.

Об этом в интервью НСН заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев.

По его словам, в течение ближайших двух недель в стране выявят ещё не один случай заражения.

Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой. Вполне возможно ещё будут завозы инфекции, — отметил Малышев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета». Малышева отметила, что тесты на коронавирус в первую очередь делаются для тех, кто болеет пневмонией.