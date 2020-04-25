Эпидемиолог назвал два пути развития коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/102d4a38-87b3-11ea-b553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о второй волне коронавируса в РФ, которую, по мнению учёных, стоит ждать осенью. Он усомнился, что COVID-19 может прийти в РФ повторно.

По словам эпидемиолога, существует два варианта развития пандемии коронавируса в России.

Первый. Коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придётся сильно менять состав вакцины против этого возбудителя — создавать новую или вводить новый компонент в имеющуюся, — рассказал он НСН.

Если развитие пойдёт по второму пути, то COVID-19 может превратиться в вирус, аналогичный кори, который на протяжении всей истории человечества один и тот же.

И тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок, — пояснил специалист.

Эксперт считает, что за штаммами вируса нужно постоянно наблюдать.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517), умерли 747 человек (+66). В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее заведующий институтом вирусологии клиники «Шарите» в Берлине Кристиан Дростен рассказал о распространении коронавируса в мире. По его словам, зимой может начаться вторая волна пандемии. При этом летом будет снижение числа случаев заражения, писал NEWS.ru.