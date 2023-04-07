Эндокринолог рассказала, за сколько лет преддиабет переходит в диабет Эндокринолог Щербакова: преддиабет может перейти в диабет за четыре года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преддиабет переходит в диабет за восемь-десять лет, но если не следить за здоровьем и злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом (ГИ), то хронический недуг развивается и за четыре года, рассказала NEWS.ru эндокринолог Лариса Щербакова. По ее словам, в группе риска находятся люди старше 35 лет, граждане с лишним весом и те, чьи родители страдают данным заболеванием.

Кто совсем не следит за здоровьем, лежит на диване и ест вредную еду с высоким гликемическим индексом, может заработать диабет за четыре года. у кого-то дольше ( кто взял себя в руки). В группе риска находятся люди старше 35 лет, граждане с лишним весом и у кого родители страдают данным заболеванием, — добавила Щербакова.

Перехода преддиабета в диабет реально избежать, если полностью изменить образ жизни, подчеркнула эксперт. Медик добавила, что таким пациентам необходимо уделять время физической активности, отказаться от употребления спиртного и курения, а также употреблять в пищу больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ).

Ранее эндокринолог также рассказала, что стресс является одним из спусковых факторов для сахарного диабета, но это все же наследственное заболевание. По ее словам, во многих случаях заболеванию предшествует другая болезнь или пережитая ситуация, которая послужила стрессом для организма.