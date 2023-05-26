Эндокринолог раскрыла самую необычную пользу от объятий Эндокринолог: объятия помогают сохранить гормональный фон и снизить давление

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Объятия помогают сохранить необходимый для правильной работы организма уровень гормонов, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской больницы Анна Кузнецова. Она объяснила, что к нарушению выработки гормонов приводит стресс, который снижается благодаря окситоцину.

Eсть один простой, но самый необычный способ сохранить гормональное здоровье — объятия. При объятиях вырабатывается окситоцин — гормон, который уменьшает отеки и помогает исцелить телесные повреждения. А некоторые исследования обнаружили, что объятия течение 20 секунд приводят к выбросу окситоцина и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, при этом естественном процессе снижается уровень кортизола, гормон стресса, что приводит к снижению артериального давления и нормализации сердцебиения, — сказала Кузнецова.

Она добавила, что при возникновении гормонального дисбаланса в теле запускаются патологические изменения, которые приводят к возникновению неприятных симптомов. Врач призвала избегать стрессов, включить в рацион витамины и микроэлементы, а также заниматься спортом и делать массаж.

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