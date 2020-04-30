«Елена отнюдь не богато живёт»: Соловьёв оценил особняк Малышевой в США

https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг Елены Малышевой. Оказалось, что теледоктор является хозяйкой роскошного особняка в США.

Журналисты выяснили, что ведущая программы «Жить здорово!» владеет домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната.

Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвёзд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живёт, — подчеркнул Соловьёв в разговоре с URA.RU.

По его словам, Малышева уже много лет «блистательно работает» на Первом канале. Кроме того, она занимается бизнесом и не скрывает этого.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом Уткин назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.