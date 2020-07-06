Елена Малышева прокомментировала свой полёт в США

https://static.news.ru/photo/dd0fa022-bf9f-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева сообщила, что улетела в США к своим внукам. У неё начался долгожданный отпуск, который она решила провести вместе со своими родственниками.

Ранее Малышеву сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Интернет-пользователи начали критиковать ведущую за то, что она решила покинуть Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Юзеры считают, что теледоктор намерена наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.

Начались мои каникулы. Внуки должны были прилететь к нам в Москву. Но не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я, — написала врач в Instagram.

По её словам, это был самый странный телевизионный сезон. Все выпуски снимали без зрителей. Некоторые её коллеги оказались в самоизоляции. Однако даже это её не напугало. Сама Малышева отметила, что коронавирусом переболели её мать, брат и младший сын.

Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находятся большая гостиная и столовая. Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.

Как писал NEWS.ru, Малышева рассказала, что помогло её 87-летней матери с хроническими заболеваниями побороть коронавирусную инфекцию. По её словам, важную роль сыграли антикоагулянты.