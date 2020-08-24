Малышева показала новорождённую внучку

https://static.news.ru/photo/849fa158-e60f-11ea-a865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева стала трижды бабушкой. У её старшего сына Юрия, который живёт в США, родился третий ребёнок.

Это девочка, её назвали Аней, сообщила теледоктор в Instagram. Она отметила, что её семья очень ждала появления малышки.

Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать на белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! — написала Малышева.

Она отметила, что ребёнок родился 22 августа в большой и дружной семье, а два старших брата — пятилетний Игорь и двухлетний Артур — всегда будут её защищать.

Игорь даже написал новорождённой письмо. Он пообещал играть с сестрой каждый день и заявил, что уже очень любит её. Артур пока плохо говорит, поэтому, пытаясь назвать девочку по имени, называет её «Няней».

У Малышевой двое сыновей. Старший — 32-летний Юрий — пошёл по стопам матери, став медиком, он женат с 2014 года. Младший Василий предпочёл работу юристом, в свои 29 лет он пока холост.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая застряла у старшего сына в США, так как не смогла найти прямые билеты в Россию. Перед этим она полгода не виделась с близкими. Впрочем, задержка пришлась кстати: Малышева смогла лично увидеть внучку.