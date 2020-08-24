Малышева показала новорождённую внучку

Игорь даже написал новорождённой письмо. Он пообещал играть с сестрой каждый день и заявил, что уже очень любит её. Артур пока плохо говорит, поэтому, пытаясь назвать девочку по имени, называет её «Няней».
У Малышевой двое сыновей. Старший — 32-летний Юрий — пошёл по стопам матери, став медиком, он женат с 2014 года. Младший Василий предпочёл работу юристом, в свои 29 лет он пока холост.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая застряла у старшего сына в США, так как не смогла найти прямые билеты в Россию. Перед этим она полгода не виделась с близкими. Впрочем, задержка пришлась кстати: Малышева смогла лично увидеть внучку.