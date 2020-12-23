Электронную трудовую книжку предпочёл каждый седьмой россиянин

https://static.news.ru/photo/f95fbc7a-451f-11eb-8695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 30 млн россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками и только 4,5 млн выбрали электронный формат учёта стажа. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. 31 декабря 2020 года истечёт срок подачи работниками заявлений о варианте ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном виде.

Трудовая книжка на бумаге будет храниться у тех, кто предоставил сведения, кто волеизъявился, это более 30 миллионов, а в электронном — 4,5 миллиона, — цитирует РИА Новости Пудова.

На пленарном заседании Госдумы он также отметил, что основная масса работодателей уже предоставляет сведения в электронном виде. При этом, по его словам, есть и «теневой сектор», который сведения о работниках не сдаёт.

Депутаты Госдумы приняли 23 декабря в первом чтении законопроект правительства РФ, который даёт возможность включения в электронную трудовую книжку записей о стаже ранее 2020 года.

Как писал NEWS.ru, никаких последствий, связанных с режимом трудовой деятельности или с заработной платой для тех работников, которые выберут бумажный вариант трудовой книжки, не наступит, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

При этом он отметил, что свои плюсы и минусы имеют как электронный, так и бумажный вариант трудовой книжки. По его словам, в случае если трудовая книжка ведётся в электронном виде, работник может в любой момент просмотреть ход записей в документе, оценить их достоверность и проверить на наличие неточностей. Если трудовая ведётся в бумажном виде, то такой возможности у работника нет, потому что на многих предприятиях отделы кадров вводят бюрократические ограничения на выдачу трудовых книжек и на ознакомление с их материалами.

С практической точки зрения выигрывает электронный вариант трудовой книжки. С точки зрения безопасности бумажный вариант предпочтительнее, так как существует риск утраты информации, считает эксперт.