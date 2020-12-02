Стало известно, чем обернётся отказ от электронной трудовой книжки

https://static.news.ru/photo/7e69325c-34b8-11eb-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких последствий, связанных с режимом трудовой деятельности или с заработной платой для тех работников, которые выберут бумажный вариант трудовой книжки, не наступит, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Думаю, возможность перехода на электронную трудовую в любом случае сохранится: это воля самого работника, и нет оснований эту волю ограничивать. По крайней мере, с точки зрения экономики в этом нет никакого смысла. Принципиально никаких изменений не произойдёт, — заявил эксперт NEWS.ru.

При этом Щербаков отметил, что свои плюсы и минусы имеют как электронный, так и бумажный вариант трудовой книжки. По его словам, в случае если трудовая книжка ведётся в электронном виде, работник может в любой момент просмотреть ход записей в документе, оценить их достоверность и проверить на наличие неточностей. Если трудовая ведётся в бумажном виде, то такой возможности у работника нет, потому что на многих предприятиях отделы кадров вводят бюрократические ограничения на выдачу трудовых книжек и на ознакомление с их материалами.

С практической точки зрения выигрывает электронный вариант трудовой книжки. С точки зрения безопасности бумажный вариант предпочтительнее, так как существует риск утраты информации, — подчеркнул Щербаков.

К примеру, это может произойти из-за чьей-то небрежности или в результате системного сбоя сервера.

Напомним: 31 декабря 2020 года истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или сохранении привычного бумажного формата документа.