Эксперты рассказали, как россиянам возвращаться на работу с карантина

https://static.news.ru/photo/a6ded6fc-91ba-11ea-bb74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход на работу россиян после режима самоизоляции должен быть поэтапным, это поможет снизить риск заражения коронавирусом нового типа.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные ТАСС. По словам психолога Елены Поярковой, даже после отпуска выход на работу у человека сопровождается стрессом, а период самоизоляции окажется более продолжительным.

Мы испытаем стресс, когда зайдём в метро и увидим там большое количество людей, всё будет шуметь, не так, как дома. И на всё это нам потребуется время, чтобы опять к этому привыкнуть и адаптироваться, — считает специалист.

Управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел считает важным для руководителей организовать поэтапный выход сотрудников на работу.

Это поможет избежать массовых скоплений сотрудников и снизить риски заражений в офисе. Возможен сценарий, при котором на первых порах у сотрудников будет несколько присутственных дней в офисе, — пояснил он.

Солидарна с этим мнением директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова.

Желательно не выводить всех из самоизоляции одновременно, а продумать поэтапный выход. Сначала можно вывести менеджерский состав, далее сотрудников по группам, — уверена она.

Щербакова добавила, что рабочую неделю поначалу лучше начинать не с понедельника, а, например, со среды. Такой график смягчит стресс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что во время самоизоляции у россиян сбился распорядок дня, что приведёт к волне заболеваний. По его словам, после того как некоторые люди перестали заниматься спортом, ложиться спать вовремя и следить за своим питанием, проявятся проблемы с ожирением и диабетом, гипертонией и психическими заболеваниями, а также болезнями, связанными с алкоголем.