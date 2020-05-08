Эксперты рассказали, как россиянам возвращаться на работу с карантина

Выход на работу россиян после режима самоизоляции должен быть поэтапным, это поможет снизить риск заражения коронавирусом нового типа.
Такого мнения
Мы испытаем стресс, когда зайдём в метро и увидим там большое количество людей, всё будет шуметь, не так, как дома. И на всё это нам потребуется время, чтобы опять к этому привыкнуть и адаптироваться, — считает специалист.
Управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел считает важным для руководителей организовать поэтапный выход сотрудников на работу.
Это поможет избежать массовых скоплений сотрудников и снизить риски заражений в офисе. Возможен сценарий, при котором на первых порах у сотрудников будет несколько присутственных дней в офисе, — пояснил он.
Солидарна с этим мнением директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова.
Желательно не выводить всех из самоизоляции одновременно, а продумать поэтапный выход. Сначала можно вывести менеджерский состав, далее сотрудников по группам, — уверена она.
Щербакова добавила, что рабочую неделю поначалу лучше начинать не с понедельника, а, например, со среды. Такой график смягчит стресс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что во время самоизоляции у россиян сбился распорядок дня, что приведёт к волне заболеваний. По его словам, после того как некоторые люди перестали заниматься спортом, ложиться спать вовремя и следить за своим питанием, проявятся проблемы с ожирением и диабетом, гипертонией и психическими заболеваниями, а также болезнями, связанными с алкоголем.
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